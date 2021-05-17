انتحار شاب بطلق ناري بالمعادي.. ومصدر: أسرته ترفض استلام الجثة

أنهى شاب حياته بطلق ناري من سلاح والده في ظروف غامضة بالمعادي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحريات الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

وتلقى مأمور قسم شرطة المعادي بلاغًا بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الصدر داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «وسام ا ط ا»، 22 سنة، مصاب بطلق ناري في الصدر، وكشفت التحريات أن السلاح المستخدم خاص بوالد المتوفى ومرخص، كما تبين إرسال المتوفى رسالة من هاتفه المحمول لأحد أصدقائة يخبره فيها بأنه أقدم على الانتحار بسبب سوء حالته النفسية.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وقررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن مشرحة زينهم تسلمت جثمان المتوفى منذ 8 أيام، حيث أجريت الصفة التشريحية لها بناءً على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، وتم الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وإرساله إلى النيابة العامة المختصة.

وأوضح المصدر، أنه رغم مرور 8 أيام على وجود المتوفى داخل المشرحة، إلا أن أسرته لم تحتضر لاستلام الجثة لدفنها.

تحريات المباحث

وقال مصدر أمني، إن التحريات توصلت إلى أن الواقعة عبارة عن «انتحار»، وأن الشاب أنهى حياته بسبب خلافات أسرية، مشيرًا إلى رصد رسالة مرسلة من هاتف المتوفى إلى أحد أصدقائه يبلغه فيها أنه سينتحر.

وأضاف المصدر، أن أسرة الشاب لم تتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، وأن السلاح المستخدم مرخص وخاص بوالد المنتحر.