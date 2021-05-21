بداية من صباح اليوم.. السكة الحديد توقف تشغيل بعض القطارات

أكدت هيئة السكة الحديد أنه سوف يتم إيقاف العديد من رحلات القطارات مؤقتًا بداية من صباح اليوم الجمعة، وذلك على خطي السكة الحديد بحري وقبلي، من أجل تنفيذ بعض مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد الأساسية حتى يتم تقليل وقوع حوادث القطارات، بالإضافة إلى القضاء على تأخيرات مواعيد القطارات بشكل نهائي، ليحصل كافة الركاب المسافرين عبر القطارات بالخدمات المميزة على الوجهين القبلي والبحري.

القطارات الموقوفة في الوجه البحري

- قطارا أرقام 1152 و1153 «روسي» من مدينة المنصورة إلى محافظة القاهرة والعكس.

- قطارا أرقام 1156 و1157 «روسي» من بيلا إلى محافظة القاهرة والعكس.

- قطار رقم 1202 «مميز» من طنطا إلى محافظة القاهرة.

- قطار رقم 133 «مميز» من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية.

- قطار رقم 1204 «مميز» من محافظة الإسكندرية إلى طنطا.

القطارات الموقوفة في الوجه القبلي

- قطارا أرقام 166 و167 «مميز» من محافظة سوهاج إلى محافظة المنيا والعكس.

- قطارا أرقام 1187 و1188 «مميز» من الواسطي إلى محافظة أسيوط والعكس.

- قطار رقم 1005 «روسي» من محافظة أسوان إلى محافظة القاهرة.

- قطار رقم 832 «مميز» من محافظة القاهرة إلى محافظة أسوان.

- قطارا أرقام 776 و777 «روسي» من محافظة سوهاج إلى محافظة القاهرة والعكس.

- قطار رقم 706 ركاب من محافظة المنيا إلى محافظة أسيوط، ميعاده 5:10 صباحا.

- قطار رقم 711 ركاب من محافظة أسيوط إلى محافظة المنيا، ميعاده 1:10 مساء.

وزير النقل: الاستعانة بـ 750 مهندسا للعمل داخل السكة الحديد

وفي سياق آخر، كان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد كشف عن الاستعانة بعدد بنحو 750 مهندسا من خريجي كليات التكنولوجيا، من أجل العمل داخل منظومة السكة الحديد، وذلك في إطار خطة وزارة النقل من أجل الارتقاء بكل عناصر المنظومة وتحديثها وتطويرها، بالإضافة إلى تقديم خدمات مميزة لجميع الركاب المسافرين عبر القطارات في الوجهين البحري والقبلي.