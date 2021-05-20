عاجل.. السكة الحديد: تشغيل رحلات جديدة بعربات مميزة اعتبارا من السبت

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خدمة جديدة بعربات مميزة، اعتبارًا من بعد غد السبت الموافق 22 مايو الجاري، وذلك في إطار حرصها بشكل مستمر على تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، مع تقديم أفضل خدمة لجميع الركاب.

السكة الحديد تعلن التفاصيل الكاملة للخدمة الجديدة

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر كافة تفاصيل العربات المميزة، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهي كالآتي:

1 - تشغيل قطار رقم 702 ركاب الواسطي / المنيا، من الواسطي في تمام الساعة 6:15، ويصل المنيا في تمام الساعة 9:00.

2 - تشغيل قطار رقم 701 ركاب المنيا / الواسطي، من المنيا في تمام الساعة 15:45، ويصل الواسطي في تمام الساعة 18:40.

3 - تشغيل قطار رقم 704 ركاب المنيا / سوهاج، من المنيا في تمام الساعة 5:00، يصل سوهاج في تمام الساعة 9:05، وأكدت الهيئة أن ذلك القطار لا يعمل في أيام الجمع والعطلات.

4- تشغيل قطار رقم 703 ركاب سوهاج / المنيا، من سوهاج في تمام الساعة 13:35 ويصل المنيا الساعة 17:50، وأوضحت هيئة السكة الحديد أنه لا يعمل خلال أيام العطلات والجمع.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أوضح أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، تقوم بتنفيذ خطة شاملة من أجل تطوير وتحديث المنظومة الأساسية، من أجل العمل على تقديم خدمات فاخرة لجميع لركاب.

وأشار وزير النقل إلى أنه سوف يتم تقليل حوادث القطارات، بالإضافة إلى القضاء على تأخيرات القطارات خلال بداية سبتمبر المقبل، وذلك بسبب المشروعات التى تم تنفيذها بالفعل، وأوضح «الوزير» أنه لن يدخر أي جهد على الإطلاق في سبيل خدمة كافة المواطنين.