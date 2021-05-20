تعرف على الطرق البديلة بعد إغلاق محور اللبيني

بعد إعلان إدارة مرور الجيزة ومحافظة الجيزة، غلق كلي لمحور اللبيني لمدة يومين بسبب أعمال الكوبري ورفع الكمر المعدني على لكوبري ترسا الجديد، والذي يربط بين محور ترسا ومحور المنصورية عند تقاطع محور اللبيني مع شارع الأربعين في الاتجاهين، بداية من الساعة 12 صباح الجمعة 21/5/2021 حتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 22/5/2021، على أن تكون الأعمال والغلق الكلي فقط من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 6 صباحا طوال فترة الأعمال.

الطرق البديلة بعد إغلاق محور اللبيني

- القادم من نفق اللبيني ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائري يستمر بالسير بعد نفق اللبيني لمسافة نحو 200 متر، ثم يسلك شارع ترعة السيسي يمينا، واستكمال السير بشارع ترعة السيسي حتى تقاطعه مع شارع الأربعين، ثم الدخول يسارا بشارع الأربعين واستكمال السير وصولا حتى محور اللبيني مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

- القادم من الطريق الدائري ويرغب بالسير اتجاه نفق اللبيني شارع الأهرام، شارع الملك فيصل، يدخل يمينا باتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الأعمال والغلق الكلي بنحو 30 مترا بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبيني وطريق المريوطية بمحيط منطقة الأعمال، واستكمال السير بطريق المريوطية منه خلال كوبري ترسا القديم الكائن أعلى ترعة المريوطية، والسير يسارا بطريق المريوطية اتجاه شارع الأهرام وصولا حتى شارع الأهرام وشارع الملك فيصل.