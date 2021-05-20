حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 21-5-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة الموافق 21 مايو الجاري، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، إلى أن الطقس ليلا، سيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سينا وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية غدا

وتوقع الخبراء، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأكد البيان وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات مقطعة «30% تقريبًا».

درجات الحرارة غدا على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 34 20

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 34 18

طنطا 34 20

شبين الكوم 34 20

دمنهور 32 18

بلطيم 27 19

مطروح 26 17

السلوم 27 18

سيوة 34 18

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 34 19

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 33 20

نخل 32 16

نويبع 36 25

طابا 34 21

كاترين 33 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 20

بني سويف 35 21

المنيا 36 23

أسيوط 37 20

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 41 23

شلاتين 36 26

أبو رماد 36 25

حلايب 32 27

رأس حدربة 31 26