مصدر بالطب الشرعي: «سرنجة مخدرات» وراء وفاة عامل نظافة عثر على جثته بعين شمس

قال مصدر بالطب الشرعي، إن التقرير النهائي الخاص بسبب وفاة عامل النظافة الذي عثر على جثته في منزل مهجور بدائرة قسم شرطة عين شمس، بعد إجراء الصفة التشريحية بناء على قرار النيابة العامة لمعرفة سبب الوفاة هل جنائي من عدمه، أثبت أن سبب وفاة عامل النظافة نتيجة تعاطي المتوفي لـ «سرنجة مخدرات».

الطب الشرعي: حقنة مخدرات وراء وفاة عامل النظافة

وأكد التحليل أن مخدر «البيسا» الذي تعاطاه العامل كان سبب وفاته، وأضاف المصدر بأنه تم كتابة التقرير النهائي الخاص بسبب الوفاة وتسليمه إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.

العثور على جثة في منزل مهجور بداية الواقعة

ترجع أحداث الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة مجهولة لشاب في أحد المنازل المهجورة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مجهولة لشاب يرتدي ملابس عمال النظافة، كما تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفي واستدعاء أسرته.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وعلى الفور قام فريق من مباحث قسم شرطة عين شمس، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنزل المهجور الذي تم العثور على الجثة به، وبتفريغها تبين لحظة دخول المتوفي بمفرده إلى المنزل المهجور، ولم ترصد الكاميرات خروجه، وبعد عدة أيام رصدت الكاميرات دخول الشخص الذي أبلغ بالعثور على الجثة.

أسرة المتوفي: مدمن مخدرات ومتغيب عن المنزل

وتوصلت التحريات إلى أسرة المتوفي، وباستدعاء شقيقه أكد أن المتوفي متغيب منذ عدة أيام، وأقر بأنه من متعاطي المخدرات ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وقام فريق البحث باصطحابه إلى مشرحة زينهم حيث تعرف على جثه شقيقه، وتم تحرير محضر تعارف وصرحت النيابة العامة لشقيق المتوفي باستلام الجثمان لدفنه.