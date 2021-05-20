توريد 201 ألف طن من الأقماح وتحرير 75 مخالفة تموينية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، الاستمرار في استقبال وفرز الأقماح لموسم 2020-2021، حيث تم اليوم توريد 201788 طن و569 كيلو من القمح، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

من ناحية أخرى، ضبطت مديرية التموين بالمنيا، اليوم، 75 مخالفة متنوعة، خلال الحملات الرقابية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم ضبط 75 مخالفة متنوعة، منها 58 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، توقف عن الإنتاج، عدم وجود ميزان، عدم وجود سجلات، وقضايا اخري متنوعة»، فضلًا عن ضبط 17 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين «عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، منتجات منتهية الصلاحية، ذبح خارج السلخانة، عدم وجود شهادات صحية، وأخرى بالأسواق».