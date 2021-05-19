محافظ المنيا: جار العمل في 48 مشروعا ضمن قطاع التعليم

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه جارٍ العمل في 48 مشروعا ضمن المشروعات المدرجة بقطاع التعليم، بإجمالي 727 فصلا بتكلفة تصل إلى 274 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 5 مراكز بالمحافظة، كما تم إسناد 7 مشروعات باجمالي 104 فصول وهناك 4 مشروعات جاهزة للطرح.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وناقش المحافظ، معدلات التنفيذ لمبادرة حياة كريمة بعدد من القطاعات منها قطاع التعليم وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أكد المحافظ، على متابعته الدورية والمستمرة للموقف التنفيذي لكل المشروعات التي يتم تنفيذها.

واستعرض المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث جارٍ إسناد 67 مشروعا في القطاع في المراكز الخمسة المدرجة، موجها بإنهاء كل المعاينات للمشاريع المدرجة وتذليل كل العقبات لإنجاز العمل، مع التنسيق المستمر لجميع القطاعات مع الوحدة الرئيسية لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة، وتسخير كل الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقا للجدول الزمني المحدد.

وفي نهاية الاجتماع تابع المحافظ، موقف مبادرة «سكن كريم»، والتي تساهم بشكل كبير في دعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال توفير سكن كريم، ورفع كفاءة المنازل، وتوصيل خدمات صرف صحي ومياه للشرب، مشددا على الاستمرار في تدقيق الحالات المستحقة وتحقيق رضا المواطن.