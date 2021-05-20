ضبط 6 تكاتك وتحرير 20 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، حملة مكبرة لمنع سير مركبات «توك توك» داخل شوارع المدينة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك بناءً على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحظر سير مركبات التوك توك على الطرق السريعة والمحاور والشوارع الرئيسية، وداخل المدن؛ لتحقيق انضباط سيرها.

من جهته، قال إسماعيل الفحام، رئيس مركز بني مزار، إن الحملات أسفرت عن حجز 6 مركبات «توك توك»، وتحرير 12 محضرًا وتحصيل 20 غرامة لعدم ارتداء الكمامة علي المواطنين والسائقين غير المرتدين الكمامات.

وأشار الفحام، إلى استمرار الوحدة المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم وتنظيم حملات التعقيم والتطهير والرش، والمتابعة المستمرة والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية ووسائل النقل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان محافظ المنيا، قد استجاب لطلب أحد النواب لإنشاء موقف سيارات أسفل كوبري النيل بمركز بني مزار، ضمن خطة المحافظة لتنمية كافة الجوانب المتعلقة بالتيسير على المواطنين، موجهًا رؤساء المدن بتكثيف الرقابة على التكاتك والالتزام التام بعدم السير داخل المدن.

كما استعرض المحافظ، الأعمال الجاري تنفيذها بشارع عدنان المالكي بحي شمال مدينة المنيا، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة؛ لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية.

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء الأعمال بشارع الصفصافة بمركز سمالوط، موجهًا بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، للعمل على إنجاز كافة الأعمال، بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري.