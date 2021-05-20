محافظ المنيا: بدء إنشاء المجمع الخدمي بقرية «دلجا» بدير مواس

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، بدء أعمال إنشاء المجمع الخدمي الخاص بقرية «دلجا»، بدائرة مركز دير مواس، ضمن المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حيث يخدم المجمع حوالي 97 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ أن المجمع سيضم جميع الخدمات، وتشمل السجل المدني والشهر العقاري ومكتب التموين ومكتب البريد والمركز التكنولوجي والوحدة المحلية، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في الوصول لجميع الخدمات، وعدم تحمل مشقة الانتقال خارج القرية.

وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أعمال مبادرة «حياة كريمة»، وفقاً للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ المبادرة، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى، لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وناقش محافظ المنيا، خلال اجتماع ضم عدداً من أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، معدلات تنفيذ أعمال المشروعات المقامة بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعا المحافظ نواب البرلمان إلى المشاركة في تقديم المقترحات لتطوير تلك القرى والاستفادة من الآراء والأفكار التي تصلح للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك بهدف رفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب والنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.