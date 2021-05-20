محلية النواب تطالب بتقرير لأصول هيئة نظافة الجيزة ومعداتها الميكانيكية

طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإيفاد اللجنة ببيان تفصيلى بشأن أصول هيئة نظافة الجيزة والمعدات الميكانيكية سواء بالخدمة أو خارجها، ورؤية الهيئة للتعامل مع المعدات، وكذا بيان تفصيلى بشأن تعظيم الموارد والاستثمار فى المجالات الخاصة بالمشاتل والتعاقدات الخارجية سواء تجميل أو نظافة أو صيانة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة الجيزة للعام المالي الجديد 2021/2022، في حضور المهندس شفيق جلال رئيس هيئة نظافة الجيزة، وكذا ممثل محافظة الجيزة.

كما طالب أحمد السجيني، بكافة البيانات المتعلقة بالـ26 متعهدا، التي قامت الهيئة بالتعاقد معهم من حيث أسمائهم، وأماكن تسكينهم والملاءة المالية، وحجم المعدات التي يملكونها، وصورة من قرار الإسناد.

وكان رئيس الهيئة قد استعرض أبرز بنود مشروع الموازنة للعام المالي الجديد حيث قدرت إجمالي الموازنة بنحو 571.5 مليون جنيها فى العام المالي الجديد 2021/2022 مقابل 531.1 مليون جنيها العام المالي الجاري 2021/2020، ومن المتوقع تحقيق إيرادات قدرها 90 مليون و500 ألف جنيها، وهي ذات المحقق في العام الجارى.