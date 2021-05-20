وزير الخارجية يؤكد مواصلة جهود إنهاء التصعيد في الأراضي الفلسطينية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري، استعرض مُجمل التحركات والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر على كل الأصعدة، لاحتواء التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، خاصة بقطاع غزة، ودعم مساعي التوصل إلى تهدئة للأوضاع بشكل عاجل.

وأشار إلى توجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد، لإنهاء حالة التوتر الحالي، واستعادة الاستقرار، والحد من نزيف الدماء، وكذلك التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين، للوقوف على احتياجاتهم، وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

وأكد الوزير شكري، أهمية استمرار الجهود الإقليمية والدولية من أجل إنهاء التأزم الحالي، والعمل لعدم تكراره عبر إعادة إحياء مفاوضات السلام، باعتبار ذلك السبيل الرئيسي الذي يضمن التوصل لحل الدولتين، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط عام 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب «الأحمد»، عن تقدير القيادة والشعب الفلسطيني للموقف المصري المُساند للقضية الفلسطينية، وكذا لتحركات القاهرة الدؤوبة لحلحلة الأزمة الحالية، بما يعكس مكانة ودور مصر العروبي، وموقفها الراسخ من دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، مُثمنًا مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي المهمة، للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أحاط عزام الأحمد، وزير الخارجية، بآخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني، والمساعي الجارية لإنهاء التصعيد في الأراضي الفلسطينية.