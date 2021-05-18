وزير الخارجية: الملء الثاني لسد إثيوبيا لن يؤثر على مصالح مصر المائية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن التحركات الدولية في ملف السد الإثيوبي مفيدة، حيث تُظهر مدى أهمية القضية، وتتيح إطلاع الدول على وجهة النظر المصرية التي تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق، موضحًا أن المبعوث الأمريكي في المنطقة كانت أول زيارة له، لكن لديه من الخبرة بحكم المناصب التي تولاها بما يجعله قادرًا بشكل سريع أن يتفاعل حول هذا الملف.

وأضاف «شكري»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن مصر تنتظر رئاسة الاتحاد الأفريقي الدعوة لعقد مكتب الاتحاد في حضور الأطراف الثلاثة من أجل اتخاذ قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية تحت إطار جديد ربما بمشاركة أكثر فاعلية للمراقبين الدوليين وتوسيع نطاقهم بحيث يستطيعون أن يسهموا بشكل إيجابي في تقريب وجهات النظر ووضع بعض الحلول التي تيسر إلى التوصل للاتفاق.

وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر لديها ثقة بأن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرا على المصالح المائية المصرية، وتستطيع مصر أن تتعامل معه من خلال الإجراءات المحكمة في إدارة مواردنا المائية، وأن أي تفاقم للوضع هو مرتبط بوقوع ضرر، مؤكدًا أن الضرر إذا لم يقع نستطيع أن نستمر في التعامل مع الأمور دون الحاجة إلى التأزم أو التصعيد.

وتابع: «لكن في نفس الوقت إذا تم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول من جانب أثيوبيا أو لم تراعِ ووقع ضرر جسيم على دولتي المصب فهذه الحالة لن تدخر مصر أي جهد في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على هذه المصالح وضمانها»، موضحًا أن مصر تسعى إلى آخر مطاف للوصول إلى هذا الاتفاق منعًا لتأزم العلاقة فيما بيننا وبين الأشقاء في أثيوبيا والتصعيد المترتب علي ذلك، كما أن لدينا رصيدا من الأمان المتوفر في خزان السد العالي».