تعرف على تفاصيل شروط السفر الجديدة إلى المملكة العربية السعودية

أعلنت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، والتي تسير رحلات إلى المملكة العربية السعودية، عن بدء تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين إلى السعودية، حيث تم العمل بها رسميا اعتباراً من أمس الخميس، وذلك بناء على تعليمات سلطة الطيران المدني بالمملكة.

و«الوطن»، تنشر خلال التقرير التالى أبرز هذه التعليمات وهي كالتالي:

- ألزمت سلطة الطيران المدني بالسعودية، شركات الطيران ووكلاء السياحة بعدة شروط للسماح بدخول كل من «السعوديين - الدبلوماسيين - الكوادر الطبية» وهي:

- عمل فحص «pcr» لمن هم فوق 8 أعوام قبل السفر 72 ساعة.

- الخضوع لحجر مؤسسي لمدة 7 أيام، و إجراء فحصين «PCR» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الأول عند الوصول والثاني بعد مرور 6 أيام في الحجر المؤسسى.

ويستثنى من ذلك عدة فئات مع تقديم المستندات الموكدة على خضوعهم لهذه الاستثناءات وهى كالتالي:

1- المواطنونً والمواطنات وزوجة المواطن، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة في هذه الفقرة الفرعية، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص PCR لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

2 - العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR) لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

3 - المحصنون ومرافقوهم من دونً سن 18 من المواطنين والمقيمين، على أن يطبق على غير المحصنين منهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وأن يتم إجراء فحص (PCR) لهم في نهاية مدة الحجر ابتداءً من اليوم السادس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

استثناء الوفود الرسمية ومن يحملونً تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون

4 -‏ الوفود الرسمية.

5 - من يحملونً تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيونً وعوائلهم المقيمون، على أن تتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي في منازلهم حسب ما تعتمده وزارة الصحة.

6 - طواقم الملاحة الجوية.

7 - من له علاقة بسلاسل الإمدادات الصحية حسب ما تراه وزارة الصحة.

وأوضحت السلطة أنه على جميع الركاب غير المشمولين في الفئات المستثناة دفع قيمة الحجر المؤسسي وفحص PCR، قبل السفر من خلال مكتب الوكلاء المعتمدين، وسيتم إصدار قسيمة (EMD) سيتوجب تقديمها عند إنهاء إجراءات السفر، ويستثنى من عمل الفحصين ( PCR) للقادمين من خارج السعودية جميع من هم دون سن الـ 8 سنوات.