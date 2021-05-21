فض 4 أفراح بقرى المنيا منعاً لانتشار فيروس كورونا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة على المقاهي والمخابز وأماكن التجمعات والأسواق، اليوم الخميس، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوعية المواطنين بعدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن فض 4 أفراح شعبية، في قرى «البرجاية، ودماريس، وصفط اللبن»، وشارع «الحسيني» بحي وسط المدينة، للحفاظ على سلامة المواطنين.

واصدر العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، تعليمات إلى رؤساء القرى والأحياء بتكثيف عمليات النظافة والتجميل، ورفع القمامة عبر عدد من الورديات اليومية، التي لا تقل عن 3 ورديات، للحيلولة دون تجمع أو تراكم أي قمامة أو مخلفات.

وواصل قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية «دمشير» جهوده المبذولة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تم رفع 20 طناً من المخلفات والقمامة والأتربة، من مناطق الوحدة الصحية بقرية «ادمو»، وكذلك مدخل القرية، فضلاً عن رفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

وفي قرية «نزلة حسين»، أكد مصطفى الدبيكي، رئيس القرية، إنه تم رفع رفع ما يقارب من 40 طن من المخلفات بقرى «الشيخ محمد»، و«أبو فليو»، خلال عدد من حملات النظافة المكثفة.

وأعلن رمضان جمال، رئيس حي غرب مدينة المنيا، رفع 20 طناً من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحي، وتم نقلها إلى المقلب الوسيط، ومن ثم إلى الظهير الصحراوي، خلال الورديات المختلفة للنظافة، والتي يجري تقسيم العمل بها على 3 ورديات يومية، مؤكداً استمرار العمل لتوفير بيئة صحية للمواطنين، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وخاصةً فيروس كورونا..