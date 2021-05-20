العرب يردون على وزير خارجية لبنان شربل وهبة: «تصريحاتك غير دبلوماسية»

رد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للسعودية والخليج، مؤكدًا حرص السعودية على مستقبل لبنان.

تصريحاته وُصفت بالعنصرية التي لا تعبر أبدًا عن الشعب اللبناني

وقال «بن فرحان»، خلال تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على موقع «يوتيوب»، إن ما قيل من قبل وزير الخارجية اللبناني هي تصريحات أقل ما يقال عنها إنها غير دبلوماسية، حيث إن تصريحاته وصفت بالعنصرية والتي لا تعبر أبدًا عن الشعب اللبناني العزيز المحترم، الذي تربطنا به علاقات أخوة قوية.

التصريحات لا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين

وأوضح تقرير القناة أن تصريحات الوزير اللبناني أثارت موجة غضب عارمة، وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وفي لبنان، أكد السياسيون ورؤساء الجمهوريات والحكومات السابقون، بالإضافة إلى الشخصيات الدينية والدبلوماسية وزعماء الكتل النيابية دعم السعودية ووقوفها الدائم إلى جانب لبنان في أحلك الظروف، حيث أكدوا رفضهم لموقف وزير الخارجية وتصريحاته بحق السعودية ودول الخليج.

أمام هذا الطوفان الهائل من الرفض والإدانة والاستنكار لم يجد «شربل وهبة» أمامه إلا طريقًا واحدًا ليصحح الخطأ، بتقديم استقالته للرئيس اللبناني طالبًا الإعفاء من منصبه ومهامه.