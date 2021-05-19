«واحد من أهل البدو».. تفاصيل جملة أطاحت بوزير خارجية لبنان

قدم وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، استقالته من منصبه للرئيس اللبناني ميشال عون، بعد إساءته خلال تصريحات إلى قناة الحرة الأمريكية للسعودية ودول الخليج.

وذكرت وزارة الإعلام اللبنانية اليوم الأربعاء، أن وهبة قال بعد لقائه عون إنه «في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية، وحرصا مني على عدم استغلال ما صدر للإساءة إلى لبنان واللبنانيين، تشرفت بمقابلة الرئيس وقدمت إليه طلب إعفائي من مهامي ومسؤولياتي كوزير للخارجية».

أسباب الأزمة

تعود الأزمة عندما دخل شربل في مشادة ساخنة مع محلل سعودي يدعى سلمان الأنصار خلال حوار على قناة الحرة، بسبب حظر السعودية دخول بعض المنتجات القادمة من لبنان إلى المملكة، وخلال الحوار، قال الأنصاري: «كانت المملكة تنوي إقامة مؤتمر هو الأكبر، عطله ميشال عون وجبران باسيل الثنائي المرح».

واعترض الوزير على ذكر اسم الرئيس دون لقبه، وقال: «ما بيجوز، اسمه فخامة رئيس الجمهورية له منا كل الاحترام»، ليضيف الضيف السعودي: «بعتوا لبنان لأجل حزب الله للأسف الشديد».

وقام الوزير اللبناني بنزع الميكرفون معلناً أنه لن يواصل المشاركة في الحوار، وقال وهو يوجه حديثه إلى المحلل السعودي الظاهر على شاشة جانبية في الاستديو: «بدك تهين رئيس الجمهورية وأسكت؟ أنا ما بسكت، شو هل البرنامج أنا في لبنان عم يهيني واحد من أهل البدو».

ورد الأنصاري، في الفيديو الذي نشره على صفحته تويتر، وهو يرد على عنصرية الوزير اللبناني، قائلاً: «احترم نفسك.. إنت إنسان وقح».

داعش

وعاد شربل إلى الحوار لكن دون مشاركة الضيف السعودي، وأثار أزمة أخرى بعد سخريته من أهل الخليج بأن دول الخليج دعمت صعود داعش، من بين تعليقات أخرى مهينة للدول الحليفة إلى لبنان مالياً وسياسياً.

وقال الوزير اللبناني بعد عودته للحوار: «الدواعش ياللي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة؟.. دول المحبة جابوا لنا تنظيم الدولة، زرعولنا إياها بسهل نينوى والأنبار وتدمر».

وكانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين استعدت سفراء لبنان وأصدرت شكاوى رسمية، بينما أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان خلال مقابلة تليفزيونية أول أمس، وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، واصفاً تلك التصريحات بـ«البعيدة عن اللياقة الدبلوماسية».

وطلبت وزارة الخارجية المصرية من السفير اللبناني في القاهرة، على الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به وهبة من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.