بعد غرق 6 أشخاص.. مياه المنيا تناشد عدم التعامل مع مشاكل الصرف

ناشدت شركة المياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، المواطنين عدم التعامل مع أي مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحي في الشوارع، حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، لأن التعامل مع تلك الحالات يتطلب فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ، ومزودة بأحدث الأجهزة.

ونظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، دورة تدريبية على كيفية استخدام أدوات ومهمات الغوص في تطهير محطات مياه الشرب وشبكات ومطابق الصرف الصحي وغرف المحابس.

استهدفت الدورة 27 غطاساً ومسئول سلامة وصحة مهنية بأفرع الشركة المختلفة بالمراكز والمدن.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه المنيا، في تصريحات له اليوم الخميس، إن تدريبات مجال السلامة والصحة المهنية تأتى بهدف رفع كفاءة وقدرات العنصر البشري، من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي على كيفية ارتداء بدلة المهمات، وكيفية مواجهة المشاكل الخاصة بالصرف الصحي، ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد «الشهاوي» مواطني المحافظة عدم التعامل مع أي مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحي بالشوارع، حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، مؤكداً أن التعامل مع تلك الحالات يتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ، ومزودة بأحدث الأجهزة، داعياً المواطنين إلى التواصل على الخط الساخن 125 أو خطوط الاتصال الأخرى لخدمات الطوارئ، والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

وكانت قرية «صفانية»، التابعة لمركز العدوة، قد شهدت قبل نحو أسبوعين غرق 6 من أبنائها داخل غرفة طرد لمشروع الصرف الصحي بالقرية، أثناء محاولة إنقاذ عامل كان يجري أعمال تطهير وصيانة داخل الغرفة.