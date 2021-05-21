لـ10 ملايين و500 ألف مستفيد.. اعرف قيمة زيادة معاشك بعد 40 يوما من الآن

تستعد الهيئة القومية لـ«التأمينات والمعاشات» لصرف زيادة المعاشات، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادتها بنسبة 13%، خلال 40 يوما من الآن، بإجمالي 282 مليار جنيه.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات إلى أن عدد المستفيدين من الزيادة المقررة في يوليو المقبل، يصل إلى 10 ملايين و500 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين، مشيرا إلى أن الرئيس أولى اهتماما كبيرا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، لافتا إلى أن تكلفة زيادة المعاشات، ستكون بقيمة 31 مليار جنيه.

طريقة حساب زيادة المعاش

وقال رئيس هيئة التأمينات، إن المواطن يمكنه حساب زيادة المعاش، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات، التي سيحصل عليها في يوليو المقبل 2021، مؤكدا أنه سيستفيد من الزيادة كل من يخرج على المعاش حتى يوم 30 يوليو 2021.

وترصد « الوطن»، الزيادة فى قيمة المعاشات بدءا من 1000 جنيه كالتالى :

- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها في 1 يوليو 2021.

- من يتقاضى 1500 جنيه سيحصل على معاش 1695 جنيها، بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو 2021.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى معاش 2500 جنيه فسيكون معاشه 2825 جنيها، بدءا من الخميس 1 يوليو 2021.

- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها، بدءا من الخميس 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيحصل على معاش 3955 جنيها، بدءا من الخميس 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها، بدءا من الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.

- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها، بدءا من الخميس الموافق1 يوليو المقبل.