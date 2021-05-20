وزير الخارجية الجزائري: القدس المحتلة تبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية

شدد صبري بوقادوم وزير الخارجية الجزائري، على ضرورة إنهاء الصراع في الأراضي المحتلة، وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية بالجمعية العامة للأمم المتحدة تنتظر إدانة القتل الممنهج الذي يستهدف الفلسطينيين، مطالبًا بالبعد عن سياسة الكيل بمكيالين ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم.

وأوضح خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المجموعة العربية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بإعلان حالة الطوارئ الإنسانية لتمكين المجموعة الدولية من المساهمة في التخفيف من معاناة الفلسطنيين والتحرك، لإعادة إعمار قطاع غزة الذي يأن تحت وطأة الحصار.

وقال وزير الخارجية الجزائري، إن هذه الأحداث الأليمة تذكرنا بحقيقة معاناة الشعب الفلسطيني الأبي تحت الاحتلال والحصار محييا صموده، مؤكدًا تقصير الأمم المتحدة ومجلس الأمن في حل القضية الفلسطينية التي تغذي حالة اللا استقرار على الصعيد الإقليمي وتهدد السلم والأمن الدوليين.

وشدد صبري بوقادوم على أن ما يحدث هو احتلالًا للأراضي الفلسطينية مهما طال الزمن، مؤكدًا أن القضية لن تعرف الحل إلا بحل الأسباب الجذرية للصراع، عبر إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإنشاء دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن مدينة القدس المحتلة تبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وجزء لا يتجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وطالب وزير الخارجية الجزائري من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع حد للإفلات من العقوبات واحتلال الأراضي الفلسطينية.