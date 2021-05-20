الأمم المتحدة: نعمل مع مصر لوقف التصعيد بين فلسطين وقوات الاحتلال

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة الأممية، تتواصل مع مصر وقطر والأردن، للعمل على وقف التصعيد في القدس، وقطاع غزة، بعد الأحداث الأخيرة والمناوشات التي اندلعت بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

وطالب «جوتيريش»، في كلمة جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، الخميس، بوقف العنف، مشيرا إلى أن العنف المتزايد يؤدي إلى اتساع دائرة العنف والمعاناة الإنسانية، والأمم المتحدة تتواصل أيضا مع حركة حماس، لوقف التصعيد في القاع.

وشدد على أن القدس مدينة مقدسة لكل الديانات، ودولية، ويجب على إسرائيل أن تحترم هذا الأمر هذا الأمر، معربا عن قلقه من المناوشات التي تحدث بين قوات جيش الاحتلال، والعائلات الفلسطينية التي تُجلى عن مناطقها، مطالبا تل أبيب بوقف عمليات إجلاء الفلسطينيين في شرقي القدس، لأنها ضد القانون الدولي الإنساني.