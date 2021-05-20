خريطة التحويلات المرورية في الجيزة بعد غلق محور اللبيني يومين

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا كليا لمحور اللبيني عند تقاطعه مع شارع الأربعين في الاتجاهين، لمدة يومين، لرفع وتركيب الكمر المعدني لكوبري ترسا الجديد، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

وقالت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في بيان لها، إنه سيتم غلق محور اللبيني، في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري ترسا المستحدث، ورفع كفاءة الكوبري أعلى محور المريوطية ما يستلزم غلق كلي لمحور اللبيني، لمدة يومين ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة 21 مايو الجاري وحتى الساعة 6.00 صباح السبت 22 مايو، على أن يتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم من نفق اللبيني ويرغب بالسير اتجاه الطريق الدائري:

يستمر بالسير بعد نفق اللبيني لمسافة ما يقرب من 200 متر ثم يسلك شارع ترعة السيسي يمينًا، ويستكمل السير بشارع ترعة السيسي حتى تقاطعه مع شارع الأربعين، ثم الدخول يسارًا في شارع الأربعين واستكمال السير وصولًا حتى محور اللبيني مرة أخرى بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

- القادم من الطريق الدائري ويرغب بالسير في اتجاه نفق اللبيني «شارع الأهرام، وشارع الملك فيصل»:

الدخول يمينًا اتجاه طريق المريوطية قبل منطقة الأعمال والغلق الكلي، بما يقرب من 30 مترا بعد تجهيز ورفع كفاءة الطريق الرابط بين محور اللبيني وطريق المريوطية بمحيط منطقة الأعمال.

ويستكمل السير بطريق المريوطية منه خلال كوبري ترسا القديم الكائن أعلى ترعة المريوطية، ثم السير يسارًا بطريق المريوطية اتجاه شارع الأهرام وصولًا حتى شارع الأهرام وشارع الملك فيصل.

ومن جانبها؛ تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.