بعد وفاة سمير غانم.. هل يسبب كورونا الفشل الكلوي؟

كشف الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، أن الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، تؤدي في بعض الحالات إلي وجود مضاعفات بعدد من الأعضاء لجسم الإنسان، والتي منها ضعف وظائف الكلي، وهي أحد المضاعفات والآثار السلبية الجامعية لمرض كورونا كوفيد 19، وهي تتعلق بالمرض وليست باللقاحات.

عقبة: كورونا يؤدي إلى مضاعفات كثيرة منها ضعف وظائف الكلي

وأضاف أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإصابة بالمرض يؤدي أحيانا إلى وجود مضاعفات بالأوعية الدموية، وجهاز الكبد و المخ والكلي، كما أنه يؤثر على بعض الوظائف الحيوية للكبد والكلى، إضافة إلى أنه ينتج عن المرض والاستخدام العشوائي الأدوية المستخدمة إلى قصور في وظائف الكلى.

وتابع أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، بأن المضاعفات النتاجة عن الإصابة بكورونا تكون في المراحل المختلفة للمرض، سواء مضاعفات ناتجة عن الإصابة أو استخدام عشوائي الأدوية، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خير وقاية من كورونا و اتباع إرشادات الطبيب في التعامل مع المرض خاصة أثناء مرحلة تلقي العلاج و الأدوية.

وغيب منذ قليل، الموت، الفنان سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكان الدكتور محمد بهي، عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، اكد أنه الفقد لأنه كان طالبا بالكلية، وقام بالدراسة بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، وكان مشاركا بمسرح الكلية وقت الدراسة، مؤكدا أن الكلية فقدت أحد رموزها العظماء المتميزين الذين تركوا بصمة مشرفة باعمالهم الخالدة.

ونعى عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الفقيد في حديثه لـ«الوطن»: "الله يرحمه ويغفرله ويسامحه كان محبوبا وسيرته بين أصدقائه بالخير مستمرة "، مؤكدا أن الكلية بصدد إصدار نعي رسمي وكذلك الجامعة، بصفته أحد أبناء الكلية الذين درسوا فيها.