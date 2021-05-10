صحة سوهاج: بدء تطعيم مرضى الفشل الكلوي ضد كورونا

أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن مديرية الصحة، بدأت اليوم الإثنين، تطعيم مرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة بوحدات الغسيل الكلوي في مستشفيات المحافظة، استكمالا لتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت «حامد» قيام الفرق الطبية، اليوم، بتطعيم مرضى الغسيل الكلوي، ووحدات الغسيل الكلوي بمراكز دار السلام والبلينا وجرجا وسوهاج بلقاح فيروس كورونا المستجد، تيسيرا على المرضى، وحفاظا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبها؛ قالت الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة، إنه يتم التأكد من تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في أثناء التطعيم، وفحص المواطنين قبل وبعد تلقي التطعيم، واستمرار المتابعة المستمرة لهم.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المديرية تقوم بنشر التوعية الصحية اللازمة للمرضى، بأهمية اللقاح ومدى فاعليته وأمانه، عن طريق فرق التوعية الصحية والتواصل المجتمعي التابعة لإعلام مديرية الصحة.

وأشارت إلى قيام المديرية بالتسجيل لمرضى الغسيل الكلوي على موقع الوزارة الخاص بتلقي اللقاح، للتيسير على المرضى.