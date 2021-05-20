دعم عاجل لغزة.. أهم 15 تصريحا لأمين عام الأمم المتحدة في جلسة فلسطين

ألقى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كلمة اليوم الخميس، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ناقشت آخر التطورات في أزمة فلسطين، وأكد ضرورة وقف إطلاق النار، وأن كل أنشطة الاستيطان غير قانونية، والقدس مدينة دولية لكل الديانات، ومقدسة للديانات الثلاث، ويجب أن تُحترم، معلنًا عن دعم عاجل من صندوق الطوارئ لقطاع غزة.

ونعرض لكم في السطور التالية، أبرز تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته عن فلسطين، اليوم الخميس، بثتها قناة «Extra News» الفضائية:

- نتواصل مع مصر وقطر والأردن، وحركة حماس للعمل على وقف التصعيد في القدس، وقطاع غزة، بعد الأحداث الأخيرة.

- العنف المتزايد يؤدي إلى اتساع دائرة العنف والمعاناة الإنسانية.

- القدس مدينة مقدسة لكل الديانات، ودولية، ويجب على إسرائيل أن تحترم هذا الأمر.

- قلقون من المناوشات التي تحدث بين قوات جيش الاحتلال.

- يجب على إسرائيل وقف عمليات إجلاء الفلسطينيين في شرقي القدس، لأنها ضد القانون الدولي الإنساني.

- كل أنشطة الاستيطان غير قانونية، وما يحدث بطبيعة الحال يؤدي إلى مفاقمة الوضع، ولذلك يجب على إسرائيل المساهمة في السلام.

- يجب تفادي سقوط ضحايا آخرين، والمجتمع الدولي يجب أن يتحرك في هذا الإطار.

- مصدوم جدًا من القصف المتواصل على قطاع غزة، وهذا أمر غير مقبول.

- الآلاف تركوا منازلهم في غزة، والأطفال يدفعون الثمن.

- القتال يسبب ضررًا كبيرًا بالكهرباء والبنية التحتية في قطاع غزة، التي أصبحت غير قادرة على إيواء السكان.

- يجب حماية الصحفيين، معربًا عن استيائه للاعتداءات على المواقع الدولية بغزة.

- سنطلق نداءً لإيصال المساعدات إلى القطاع.

- يجب أن تسهل إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

- تخصيص دعم عاجل من صندوق الطوارئ إلى الأراضي الفلسطينية.

- يجب أن يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل.