السبت.. قطع المياه عن منطقة «الإخصاص» بمدينة المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، عن قطع مياه الشرب، عن منطقة «الإخصاص»، شمال مدينة المنيا، وذلك يوم السبت المقبل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وأفاد بيان أصدرته الشركة، اليوم الخميس، أنه سيُجرى قطع المياه، لعمل ربط للخطوط الجديدة مع الخط العمومي.

وناشدت الشركة المواطنين بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات، يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 125.

ونظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة دورة تدريبية على كيفية استخدام أدوات ومهمات الغوص في تطهير محطات مياه الشرب وشبكات ومطابق الصرف الصحي وغرف المحابس.

استهدفت الدورة 27 غطاساً ومسئول سلامة وصحة مهنية بأفرع الشركة المختلفة بالمراكز والمدن.

وقال رئيس شركة مياه المنيا إن تدريبات مجال السلامة والصحة المهنية تأتي بهدف رفع كفاءة وقدرات العنصر البشري، من خلال المحاضرات النظرية والتدريب العملي على كيفية ارتداء بدلة المهمات، وكيفية مواجهة المشاكل الخاصة بالصرف الصحي، ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناشد «الشهاوي» مواطني المحافظة عدم التعامل مع أي مشكلة خاصة بالمياه أو الصرف الصحي بالشوارع حتى لا يعرضوا أرواحهم للخطر، حيث أن التعامل مع تلك الحالات تتطلب وجود فرق مدربة على التعامل مع الطوارئ ومزودة بأحدث الأجهزة.