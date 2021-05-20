التعليم تعلن شروط الالتحاق برياض الأطفال والابتدائية للطلاب الجدد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أبرز الشروط الخاصة بالتقديم لرياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، موضحة أن التقديم يبدأ في أول يونيو المقبل، ويستمر حتى نهاية الشهر، موضحة أن التقديم إلكترونيا، وسن القبول هو 6 سنوات.

وأضافت الوزارة، أنه يتاح لولي الأمر تعديل الرغبات وتحديد نوعية التعليم التي يرغبها لابنه، موضحة أنه يجب على ولي الأمر كتابة البيانات صحيحة.

وأكدت أنه سيتم تشكيل لجان لتسيلم الملفات في المدارس، وأنه سيتم إعلان نتيجة القبول من خلال موقع الوزارة، وتمثل إعلان النتيجة الخطوة الأولى.

وتابعت بالنسبة لولي الأمر يمكن تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة، وبالنسبة للمدارس يمكنهم مساعدة ولي الأمر في حالة تعثر في التسجيل الإلكتروني، ومساعدته في تسجيل طلب التقدم ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، والشهادة الأصلية، للاطلاع عليها وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها، ويتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة بتسجيل المتاح من المدارس، من خلال وحدة المعلومات، وطباعة كشوف المتقدمين إلكترونيًا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة، للقيام بالإجراءات الخاصة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سيتم إعلان نتيجة القبول المبدئي، من خلال موقع التقديم الإلكتروني، ويمكن لولي الأمر التوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي المطلوب بعد إعلان نتيجة القبول النهائي، وفحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأوضحت الوزارة أنه يتاح للجنة المختصة بالمدرسة تحديد المتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا، وعلى مسؤل المعلومات بالمدرسة تسجيل موقف كل طالب من القبول المبدئي، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس، طبقا لما ورد من اللجنة المختصة.

وأكدت أنه سيتم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين المقبولين إلكترونيا بالمدارس، وبعد استلام الملفات يجب التسجيل الإلكتروني للذين تم قبولهم نهائيًا، واستلام ملفاتهم، وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسليمها للجهة المختصة واعتمادها وتسليمها بالإدارة التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس، بضرورة الالتزام بإضافة بيانات التلاميذ، من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال «الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي الخاصة بالمدارس»، وبالنسبة للتلاميذ الوافدين يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، وتقوم جهة الاختصـاص بمراجعة البيانات، ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيًا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.