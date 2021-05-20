رامز جلال وهاني رمزي ينعيان سمير غانم: ضحكنا معاه من قلوبنا

نعى الفنانان رامز جلال وهاني رمزي، أسطورة الفن سمير غانم الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهر 84 عامًا.

وكتب رامز جلال عبر حسابه على فيس بوك: «البقاء لله في الفنان الكبير سمير غانم اللى فتحنا عينيا على فنه، وإللي ضحكنا معاه من قلوبنا وإللي أثر في الكبير والصغير واللى اتعلمنا منه كلنا».

وأضاف رامز: «ربنا يرحمك ويدخلك الجنة ويبدل سيئاتك حسنات، ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه، وربنا يصبر أهلك وكل حبايبك».

وقال هاني رمزي عن وفاة سمير غانم: «خبر وفاتك صعب قوى يا سموره ده أنت بهجتنا وضحكتها وأي كلام يتقال لا يمكن يوفيك حقك كفنان أو إنسان لكن طبعا البقاء لله وحده وهى دى سنة الحياة عزائي لكل الأسرة ولكل مصرى وعربى فى كل الدنيا وربنا يعزينا إحنا ويصبرنا على فراقك سمير غانم».

أما محمد هنيدي فكتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «أهي أيام بتعدي يا ضيف وهنتقابل بلا تكليف ونقعد نضـــــحك ربنا يرحمك يارب».

غيّب الموت الفنان الكبير سمير غانم، قبل قليل، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفشل كلوي ومضاعفات فيروس كورونا.