هل توفي الفنان سمير غانم بسبب كورونا؟.. مصدر طبي يجيب

قال مصدر طبي، في المستشفى الخاص، التي كان يخضع فيها الفنان الراحل سمير غانم للعلاج، إن الفنان سمير غانم أصيب بكورونا، في الوقت الذي كان يعاني من مشاكل في الكلى، موضحا أن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على الكلى ما أدى لتليف كامل، أفقده الوعي والقدرة على التنفس، خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المصدر الطبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا يؤثر بصورة كبيرة على أصحاب الأمراض المزمنة، موضحا أنه يدخل على العضو الذي يعاني من اعتلال، فيؤدي لتفاقم الإصابة التي تصل في كثير من الأحيان عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى وفاة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه من بين أعراض فيروس كورونا، التأثير على الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، فضلا عن بعض الأعراض غير المنتشرة مثل حكة الجلد وتورم أسفل العينين وكذلك «الزغتة».

وتوفي الفنان سمير غانم، في حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم، بعد فقدان الوعي وعدم القدرة على التنفس نتيجة لتليف في الرئتين وتوقف الكلى، إلى جانب تأثير الأمراض المزمة الأخرى التي عانى منها.

الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

وفيما يخص الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قالت المصادر إنها أصيبت بفيروس كورونا، وتعاني من فشل رئوي، ما ساتدعى وضعها على جهاز تنفس صناعي (سباب) منذ فترة، موضحا أن هذا الجهاز يعني فشل الأجهزة على التنفس بصورة طبيعية، ما استدعى تدخل عامل خارجي للمساهمة في عملية التنفس ودخول الأكسجين للجسم، مؤكدا على أنها من دون هذا الجهاز ستعاني من انخفاض شديد في نسبة الأكسجين.

وأكد المصدر أن الاستمرار على هذا الجهاز لفترة طويلة يسبب تليف في الرئتين، وأنه في حالة الشفاء يستدعي الخضوع لجلسات تنفس صناعي بين كل فترة وأخرى، لاستعادة الرئة طبيعتها وقدرتها على التنفس بصورة طبيعية.