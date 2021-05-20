تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى الفنان سمير غانم

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفنان الراحل سمير غانم، صاحب المسيرة الفنية الكبيرة، الذي وافته المنية بعد عصر اليوم، بأحد مستشفيات القاهرة.

وكان الفنان الراحل، أحد رموز السينما والدراما والمسرح لأكثر من 60 عاما، قدم خلالها مئات الأعمال الفنية التي أثرت المكتبة العربية، ودخلت كل البيوت من المحيط إلى الخليج، كوجه مصري محبوب.

وتتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة الفقيد وجمهوره في مصر والوطن العربي، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.