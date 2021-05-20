الوجه الآخر لسمير غانم.. تعليقه على الحجاب وعبدالناصر والكرة وحلم لم يتحقق

كشف الفنان الراحل سمير غانم، -في لقاء تليفزيوني سابق- عن أنه كان حريصًا على قراءة القرآن والصلاة ولكنه فضَّل أن يكون هذا الأمر بينه وبين الله قائلاً: «أنا بحافظ على قراءة القرآن والصلاة دايما وبنتي دنيا تقول لي دايما لازم تقول الدعاء ده قبل ماتنزل وده تقوله لما تطلع المسرح».

صاحب بناته

وأضاف «غانم» خلال تصريحات لفضائية ART السعودية في برنامج «ساعة صفا» أثناء لقائه مع الإعلامية صفاء أبوالسعود منذ سنوات، أن زوجته دلال عبدالعزيز في رمضان شخصية أخرى حيث تحرص على الصلاة وقراءة القرآن.

ولفت "غانم" إلى أن علاقته مع ابنتيه قوية، حيث يحرص على أن يكون صاحباً لهما فهو أب ليس بالمتشدد، ويحرص على التوجيه فقط وتعريفهما بالخطأ والصواب حتى لا يشعرا بأن هناك رقيبًا عليهما.

رأي سمير غانم إذا طلبت ابنته أو زوجته أن ترتدي الحجاب

وأكد الراحل سمير غانم أنه لا يمانع إذا طلبت ابنته ارتداء الحجاب إذا كانت مقتنعة بهذا الأمر وهو لن يعارضها، مبينًا أن زوجته كانت تريد أن تتحجب وتعتزل عقب وفاة الفنان مديحة كامل مما دفعه ليمازحها قائلا: «قولي لي عشان أتجوز واحدة تانية دلوقتي عشان تشتغل معايا وتساعدني، وأنا سايبها براحتها، أنا مابتدخلش في المسائل الدينية إطلاقًا، هي أقنعت نفسها إنها ماتتحجبش وهي جواها إيمان فظيع، هي كانت صاحبة مديحة كامل جدا ومديحة أنا اللي جايبها من إسكندرية عشان تمثل وهي كانت إنسانة عظيمة ومقنعة، ومراتي كانت عاوزة تعمل قصة حياة الفنانة شادية وما زالت».

سمير غانم يوضح صعوبة تقليد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر

وأشار الفنان سمير غانم إلى أنه لا يمكنه أن يقلد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، متابعًا: «ماعرفش أقلد عبدالناصر وقدمنا قدامه اسكتشات زي دكتور إلحقني، عبدالناصر كان راجل لذيذ جدا، وكان له رهبة جميلة وكنت أحب أبص في عينيه كنا بنغني أنا وجورج والضيف أحمد وكنا مرعوبين، كنت بحاول أشوفه مبسوط ولا لأ بس ماكانش بيبين، تقليد عبدالناصر صعب».

غانم: أنا مليش في الكرة

وألمح غانم في لقاء تليفزيوني خلال برنامج «معكم» مع الإعلامية منى عبدالغني على فضائية «cbc» إلى أنه ليس أهلاويًا ولا زملكاويًا مستطردًا: «بستنى يوم الماتش عشان أفرح في فريق منهم عشان أتريق على الفريق المغلوب، إنما أنا ماليش في الكرة».

قصة دخوله كلية الشرطة

وأوضح الفنان سمير غانم في لقاء في برنامج «دريم آرت» أنه لم يوافق على دخول كلية الشرطة ولكن والده أجبره على الدخول وظل لمدة سنتين في الكلية وكان مديره الفنان صلاح ذو الفقار الضابط في هذا الوقت وعلى رتبة نقيب ثم أصبح رائدًا، لافتًا إلى أنه كان ضابطًا أنيقًا ووسيما وكان يمثل نموذجا لضابط الشرطة، مؤكدا أنه كان صارما جدا، مبينا أنه لم ينجح في سنة أولى في كلية الشرطة، ولكنه سقط في مواد كثيرة في السنتين مما استدعاه للتحويل إلى كلية حقوق.

وأشار غانم إلى أن حلم حياته كان دخول كلية الضباط البحريين لأنه يحب ملابس ضباط البحرية والحلم الآخر هو أن يصبح لاعب جاز.

بيحب يضحَّك نفسه بنفسه.. وبيعمل مقالب في البيت

من جانبها قالت الفنانة دلال عبدالعزيز في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية هالة سرحان على فضائية ART السعودية، إن سمير غانم كان يحب يضحّك نفسه بنفسه في المنزل ونفذ مقلب فيه عندما أحضر مثلثاً يحتوي على بخور ثم اكتشفت أنه شيء ينفجر، مستطردا: «باخد من المقالب دي كتير، وكل حاجة يديهاني بسأله: فيها حاجة؟».