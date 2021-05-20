تفاؤل في شعبة الملابس الجاهزة وسط توقعات بزيادة المبيعات

توقعت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة، حدوث انتعاشة كبيرة بنسبة 50% للملابس الصيفى خلال الأيام المقبلة، تزامنا مع تعافي السياحة المصرية، واتجاه عدد كبير من السياح العرب إلى مصر، كأحد أهم المقاصد السياحية لدول الخليج.

بحسب خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال، إن حجم السوق المصري من الملابس الجاهزة يتراوح بين 200-250 مليار جنيه سنويا، تنج مصر ما نسبته 80% من حجم السوق.

وأشار إلى أنه لدى قطاع الملابس الجاهزة حاليا، بعض التفاؤل خلال الفترة المقبلة، لعودة السياحة العربية إلى مصر، حيث استعدت مصانع الملابس لهذا الحدث، من خلال وجود أسعار مناسبة لمزيد من الجذب.

ونوه بأن جائحة كورونا، تسببت في التأثير سلبيا على مبيعات وإنتاج الملابس الجاهزة، في ظل انخفاض القوى الشرائية التي تراجعت بشكل كبير، الأمر الذي أسفر عن ألا تتعدى المبيعات عن 15%.

وذكر أن انخفاض المبيعات بنحو 75- 80% أثر بالسلب على كل المصانع حيث لم يستلم التجار، إلا جزء بسيط من إنتاج الموسم الصيفي الحالي، وهو ما رفع الأسعار بنسبة 15%، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات، وأبرزها الغزول، وتبدأ المصانع إنتاج الملابس الجاهزة للموسم الصيفي من أكتوبر، وحتى ديسمبر 2020.

وأشار نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة، إلى أن مبيعات عيد الفطر، لم تحقق سوى 40% من المستهدف من المبيعات، بسبب قرار الساعة التاسعة.

وتفاءل محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة السابق بغرفة القاهرة، بعودة السياحة العربية، مؤكدا أنها ستنعش مبيعات الملابس الجاهزة، بعد صعوبات في القضاء على المنتجات الراكدة في المخازن، وهو الأمر الذى سيؤثر بدوره على دورة رأس المال لأصحاب المصانع، ويحقق مبيعات لمزيد من الإنتاج.