عاجل.. مصرع شخصين في حادث مروري بالصف ونقل الجثمانين للمستشفى

شهدت منطقة الصف بالجيزة، اليوم، حادث مروري إثر تصادم سيارتين إحداهما ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخصين، وتم نقل جثتي الضحيتين إلى المستشفى، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغ بالحادث وانتقال المباحث لمحل الواقعة

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان محل الواقعة، لإجراء التحريات اللازمة، حيث كشفت التحريات، أنّ الحادث أدى إلى سقوط ضحيتين، كانا يستقلان سيارة ملاكي، ما أسفر عن تحطم مقدمة المركبة بالكامل.

نقل الجثمانين إلى المستشفى وبدء التحقيق

وعقب حضور المباحث، حضرت سيارات الإسعاف التي نقلت المتوفيين إلى المستشفى، وتمت إعادة حركة السير والسيولة المرورية مرّة أخرى إلى طبيعتها، بعد فترة من التكدس، وإغلاق الطريق نتيجة الحادث، وذلك بعد رفع آثار الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة.