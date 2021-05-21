أحمد رزق عن دوره بـ«الاختيار 2»: «كان شرف ليا»

قال الفنان أحمد رزق، إن مشاركته في مسلسل «الاختيار2» كانت بمثابة دور شرف ولكنه يعتبره أحد أهم أدوار الشرف بالنسبة له، «كان دور شرف ليا اني أعمله، حبيت الشخصية والدور ومصورتش غير 4 أيام تقريبا وكانت الشخصية مكتملة».

شركة المتحدة دخلت في صناعة العمل بكل ما أوتيت من قوة

وأضاف «رزق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية «لبني عسل»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن شركة المتحدة دخلت في صناعة العمل بكل ما أوتيت من قوة بمؤلف ومخرج كبيرين نجحا في أن يكون المسلسل هو أحد أهم الأعمال الدرامية في رمضان الماضي.

الأفكار كانت متدربكة.. والتوضيح بالشكل ده مهم

وأوضح أنه شارك من قبل بفيلم «الممر»، والذي جسد خلاله أهم لحظات الحس الوطني الذي جمع الكثير من المواطنين، حيث أن للفن دورا كبيرا لحشد المواطنين تجاه ذلك ودائما ما تكون النتيجة مبهرة، «كان فيه أطفال بتسأل وشباب صغير بيسأل والأفكار كانت متدربكة، والتوضيح بالشكل ده كان مهم في الوقت ده واتعمل بشكل مفيهوش ابتذال».

سعيد بنجاح مسلسلي «بخط الأيد»

وأكد أنه سيتم عرض مسلسله «بخط الأيد» كعرض ثاني على فضائية قناة الحياة بعدما جرى عرضه من قبل على فضائية «DMC»، «الحمد لله المسلسل حقق نجاحا أنا راضي عنه بنسبة كبيرة، وإن شاء الله هيبدأ عرضه بعد بكرة على قناة الحياة».