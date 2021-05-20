بسام راضي: بايدن أشاد بحكمة وسلاسة الدور المصري في أزمة فلسطين

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي، جو بايدن، حيث بحثا نقطتين مهمتين، أولهما احتواء التصعيد الخطير في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث ثمّن بايدن تحركات السيسي، وقيادته في إطار الدور المصري، الذي يتسم بالحكمة والسلاسة وفق تعبير الرئيس الأمريكي، إضافة إلى أن هناك تعويل كبير على الدور المصري، لاحتواء هذا التصعيد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «راضي»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن بايدن أعرب عن الدعم الكامل للدور المصري، لإنهاء العنف وعودة الهدوء مرة أخرى في الأراضي الفلسطينية، والنقطة الثانية كانت عن العلاقات الثنائية بين البلدين، وكان هناك توافق واضح ورغبة مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والتي تعتبر علاقات استراتيجية وممتدة لأكثر من 40 سنة إلى الآن.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك اتفاق على تعزيز العمل بين الأجهزة المختصة سواء الأمنية أو غيرها، لافتا إلى أن المسيرة المشتركة لهذه الأجهزة والتي أسفرت عن نتائج إيجابية سوف تستمر حتى يتم احتواء الموقف في الفترة المقبلة.