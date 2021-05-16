«استثمارات وكورونا وفلسطين».. بسام راضي يتحدث عن قمة «السيسي وماكرون»

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيتم التركيز في قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية غدًا في العاصمة الفرنسية باريس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سبل وأدوات حشد وتدفق المزيد من الاستثمارات للدول الأفريقية بهدف دعم الاقتصاد في تحقيق بعض النمو الاقتصادي الإيجابي: «بحيث إنه يكون مستدام لأن هذا من شأنه مساعدة الدول الأفريقية».

وأضاف «راضي»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «تن»، أن القمة أيضًا ستركز على دعم الدول الأفريقية في مكافحة تفشي فيروس كورونا ووصول الأمصال والفاكسين وتصنيعها.. إلى آخره، والعمل على النهوض بالأعمال في القطاع الطبي والصحي لاحتواء الجائحة: «دول الاتجاهين اللي هيتم التركيز عليهم بشكل متوازي حتى فيه نتائج إيجابية في هذه القمة».

وأردف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه سيكون هناك غدًا قمة «فرنسية - مصرية» بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسيتم فيها تناول جميع النقاط سواء الموضوعات الثنائية والتعاون المشترك أو الموضوعات السياسية والقضايا الإقليمية، موضحًا أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت نقلة كبيرة جدًا ونوعية خلال السنوات الماضية.

وتابع: «الشريك الفرنسي يُعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في جميع المجالات، والاستثمارات الفرنسية من أكبر الاستثمارات الأوروبية في مصر، فهناك 160 شركة فرنسية كبرى تعمل في مصر في مجالات كثيرة جدًا، وهناك العديد من الموضوعات ستتم مناقشتها أيضًا، مثل التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفلسطين والتصعيد الأخير، ده هيبقى له بطبيعة الحال نصيب كبير في المباحثات غدًا».