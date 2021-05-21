أين يتوجه طالب قرض لتنفيذ مشروع أسر منتجة والأوراق المطلوبة؟

قد يتساءل البعض عن كيفية ومكان الحصول على قرض الأسر المنتجة من وزارة التضامن الإجتماعي، للبدء في مشروع جديد يساعدهم على متطلبات الحياة والإنفاق على الأسرة دون الحاجة للغير.

وفي هذا الصدد، تجيب «الوطن» على تساءل البعض حول مكان وكيفية والأوراق المطلوبة للحصول على قرض لتنفيذ مشروع أسر منتجة، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

وفقا لوزارة التضامن، فإن طالب الخدمة يتوجه إلى الوحدة الاجتماعية التي تقع في نطاق سكن المواطن في الريف أو الحضر في أي محافظة.

الأوراق المطلوبة

وعن الأوراق المطلوبة أو المستندات للحصول علي القرض والضمانات، فأعلنت عنها وزارة التضامن وفقا لموقعها الرسمي وهي:

- صورة البطاقة الشخصية «الرقم القومي».

- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول على قرض لمشروع أسر منتجة.

- شهادة تفيد الحصول على تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسة سابقة للمهنة أو الحرفة.

- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل «الضمان الحكومي، إيصالات الأمانة..ألخ».

- أوراق أخرى مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية.

قيمة القرض المتاح للمشروع

تتراوح قيمة القروض لمشروعات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات من 3000 جنيه وتصل إلى 10000 جنيها.

مدة سداد الأقساط

تختلف مدة سداد أقساط القرض والفائدة حسب ما تراه الجمعية الممولة للقروض وعادة تتراوح مدة السداد من 12 شهرا إلى 20 شهرا ونسبة الفائدة المحصلة على القرض تختلف حسب جهة منح القرض.

المشروعات التي يمنحها القرض

- المشروعات الزراعية والحيوانية.

- المشروعات التطبيقية.

- المشروعات اليدوية والحرفية.

- المشروعات التجارية.

- المشغولات النسوية والخياطة والتفصيل.

- المشروعات الخدمية وغيرها وعامة المشروعات متناهية الصغر في هذا المجال.