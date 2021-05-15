قرض السلع المعمرة في 5 بنوك بعد ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

شهدت أسعار الأجهزة المنزلية والكهربائية ارتفاعًا في الأسواق بنسبة تراوحت ما بين 20 لـ 40%، وذلك بالتزامن مع موسم الزواج الذي يبدأ عقب عيد الفطر ويمتد حتى عيد الأضحى.

وتيسيرًا على المواطنين واستمرار لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقراءها، تستعرض أبرز البنوك التي تقدم قرض السلع المعمرة لشراء الأدوات الكهربائية والمنزلية.

قرض السلع المعمرة من بنك QNB الأهلي

يمنح بنك QNB الأهلي فرصة الحصول على قرض لشراء السلع المعمرة من خلال عدة مزايا في مقدمتها خصم الأقساط المستحقة أوتوماتيكياً من حسابك الجاري أو الجاري ذو عائد، دون أي جهد، والحصول على وثيقة تأمين مجانية على حياتك تقوم بسداد رصيد القرض المتبقي في حالة الوفاه أو العجز الكلي الدائم.

كما تقسط قيمة القرض على أقساط شهرية ثابتة لتخفيف العبء المالي، كما يتيح البنك حرية الشراء من أي متجر حسب اختيارك، وتبدأ قيمة القرض من 5 آلاف جنيه ويصل إلى 150 ألف جنيه.

ويمنح البنك لعملاءه مدة قرض تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات (60 شهرًا)، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة، على أن تكون الفائدة 15.25 % متناقصة.

وحدد البنك عدة شروط للحصول على القرض وهي: الحد الأدنى للدخل 1500 جنيه، على أن يكون سن العميل من 21 سنة وحتى 60 سنة عند تاريخ إستحقاق القرض.

قرض السلع المعمرة من بنك مصر

ويمنح بنك مصر لعملاءه قرض السلع المعمرة بحد أقصى لقيمة القرض يصل إلى 200 ألف جنيه (بشروط محدده)، نسبة التمويل تصل إلى 90%، مدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، وفائدة متناقصة (16.5%- 19% للموظفين)، 21% لأصحاب المهن الحرة.

كما يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طول فترة عمر القرض، شرط أن يكون سن العميل من 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة عند نهاية مدة القرض، وأن يكون الحد الأدنى للدخل 2000 جنيه.

قرض السلع المعمرة من EGBANK

كما يمنح بنك EGBANK لعملاءه قرض السلع المعمرة يبدأ من 10 آلاف جنيه ويصل إلى 120 ألف جنيه، بمدة من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات (60 شهرًا)، فائدة 24% متناقصة، تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض، غرامة التأخر عن السداد 1.5% .

ووضع البنك شروط للحصول على القرض ومنها ألا يقل سن العميل عن 21 سنة إلي 60 سنة للموظفين، 65 سنة لأصحاب الأعمال الحرة، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 1500 جنيه للموظفين، 3 آلاف جنيه لأصحاب الأعمال الحرة، وأخيرا حد أدنى 6 أشهر عمل.

قرض السلع المعمرة من بنك القاهرة

وبقيمة مالية تبدأ من 3 آلاف جنيه ويصل إلى 500 ألف جنيه يمنح بنك القاهرة فرصة لعملاءه لشراء السلع المعمرة خلال فترة سداد من 6 أشهر وتصل إلى 7 سنوات، بمعدل فائدة تتراوح من 18 – 19.5% متناقصة، ونسبة مصاريف إدارية 1% من إجمالي القرض.

ووضع البنك شروط منها أن لا يتجاوز سن المقترض 60 عامًا عند سداد آخر قسط ولا يقل عن 21 عامًا وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 300 جنيه.

قرض السلع المعمرة من بنك البركة

وأخيرًا يمنح بنك البركة الحد الأقصى للتمويل 200 ألف جنيه للسلع المعمرة بمقدم 10%، فترة السداد 5 سنوات (60 شهرًا)، كما يستفيد من هذا البرنامج الفئات التالية والتي تتراوح أعمارها ما بين 21 حتى 60 عامًا في نهاية فترة التمويل الموظفين والعاملين وأصحاب المعاش المبكر وأصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية وأصحاب المهن والأعمال الحرة وأصحاب عقارات أو أوعية ادخارية والمصريين العاملين بالخارج.

وحدد البنك عدد من الشروط للحصول على القرض ومنها ان يكون الحد الأدنى للدخل (3000 جنيه) فيما عدا أصحاب الأنشطة التجارية والمصريين العاملين بالخارج فإن الحد الأدنى لإجمالي الدخل (5 آلاف جنيه)، القسط الشهري لا يزيد عن 35% من قيمة الدخل الشهري بعد استقطاع (الضرائب والتأمينات الاجتماعية)، إمكانية التمويل دون تحويل راتب.