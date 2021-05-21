محافظ المنيا يشهد مسرحية «ولاد البلد» لمواجهة الفكر المتطرف

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عرض مسرحية «ولاد البلد»، بمسرح ديوان عام المحافظة، والذي يستمر عرضه خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري، في إطار توثيق التعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، ولنشر الوعي وتثقيف المواطنين، والعمل على محاربة الفكر المتطرف، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

حضر العرض اللواء جمال سيد راغب، من الأمن المركزي، وخالد إسماعيل، مدير عام فرع ثقافة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وأشاد المحافظ بدور وأهمية الفن، وبخاصة المسرح، كأحد وسائل القوي الناعمة لنشر الثقافة، والفكر التنويري، ولتنمية الوعى لدى الشباب والمساهمة في توضيح الحقائق، مؤكداً على أهمية الفنون بأنواعها في ترسيخ الوعى، والثقافة والمعرفة لدى المواطنين وبخاصة النشء،و لخلق جيل جديد قادر على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله، ومواجهة الإرهاب الأسود.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة تقدم الدعم الكامل، لخطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف، حيث يقوم البيت الفني للمسرح، بتقديم عروض مسرح المواجهة والتجول بالمحافظات، في الفترة من فبراير 2021 إلى يونيو 2021.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي «ولاد البلد»، يتناول العديد من القضايا الهامة، منها تضحيات الجيش والشرطة على الحدود وداخل الوطن والهجرة غير الشرعية، في قالب كوميدي ساخر، العرض من بطولة نخبة من الفنانين الشباب، ومن إخراج الفنان محمد الشرقاوي.