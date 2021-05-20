عدد ضحايا العدوان على غزة.. 232 شهيدا بينهم 65 طفلا و39 سيدة

ارتفع عدد ضحايا العدوان على غزة اليوم، ووصلت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، إلى 232 شهيدا، ودمار مهول في البنايات السكنية، والبنى التحتية، والمساجد، والكنائس، والمراكز الصحية.

عدد ضحايا العدوان على غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن وزارة الصحة، بارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة حتى اللحظة، إلى 230 شهيدا، من بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسنا، إضافة إلى 1900 جريحا بإصابات مختلفة.

وتواصل العدوان الإسرائيلي من الجو والبحر والبر، على كل مدن ومخيمات قطاع غزة، مستهدفا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع، وكل مقومات الحياة في غزة.

وفيما يتعلق بعدد ضحايا العدوان على غزة اليوم، فقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة آخرين، مساء اليوم الخميس، في سلسلة غارات وقصف مدفعي على مدينة غزة وشمال القطاع.

ولفتت وكالة الأنباء الفلسطنية، إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، كما قصفت مدفعية الاحتلال، منازل المواطنين في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي الوحشي المتواصل على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، ترتفع إلى 232 شهيداً، من بينهم 65 طفلا، و39 سيدة، و17 مسن، إضافة الى 1900 إصابة بجروح مختلفة، بينهم العشرات بحالة الخطر الشديد.

ومن بين عدد ضحايا العدوان على غزة، أعلنت مصادر طبية في مستشفى الرازي في جنين، اليوم الخميس، إستشهاد الشاب منتصر محمود زيدان جوابرة (28 عاما)، من قرية أم دار جنوب غرب جنين، متأثرا بجروح خطيرة، أصيبب بها برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء المنصرم.والشهيد جوابرة أب لطفلتين: ميلا ثلاث سنوات ونصف، وكندا عام ونصف.

ونعت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية في جنين عبر مكبرات الصوت، الشهيد جوابرة، ودعت إلى المشاركة في مسيرة تشييعه من جنين، إلى مسقط رأسه في ام دار.