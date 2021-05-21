تعرف على قرض الأطباء من البنك الأهلي الكويتي: دون شهادة إثبات دخل

تقديرا للدور الكبير الذي يقدمه الأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، أعلن البنك الأهلي الكويتي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تقديم القرض الشخصي للأطباء دون مستندات إثبات دخل.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، تفاصيل قرض الأطباء المقدم من البنك الأهلي الكويتي، الذي يتيح برنامج التمويل الشخصي للأطباء العاملين بالمستشفيات العامة والخاصة والأطباء أصحاب العيادات، بضمان تحويل الراتب أو بدون تحويل.

تفاصيل قرض الأطباء من البنك الأهلي الكويتي

- مبلغ القرض يصل إلى 750 ألف جنيه كحد أقصى.

- سعر فائدة متناقص يبدأ من 18% سنويًا.

- مدة القرض تصل إلى 5 سنوات (60 شهرًا) كحد أقصى.

- إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية بحد ائتماني يصل إلى 200.000 جنيه.

- سهولة السداد عن طريق فروع البنك المنتشرة بالمحافظات.

- تأمين على الحياة اختياري طوال فترة التمويل.

- في حال رغبة العميل بإلغاء أو سداد المبلغ المتبقي من القرض قبل انتهاء مدته، يتوجه العميل إلى الفرع وكتابة طلب سداد معجل للتمويل وإيداع القيمة النقدية لسداده شاملة عمولة السداد المعجل.

شروط الحصول على قرض الأطباء من البنك الأهلي الكويتي

- ألا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 سنة.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 65 سنة في نهاية مدة القرض.

- الحد الأدنى لصافي الدخل للأطباء العاملين بمستشفيات القطاع العام 3000 جنيه.

- ألا تقل مدة إنشاء العيادة عن 3 سنوات.

قرض بنك القاهرة للأطباء

وكان قد نوه بنك القاهرة عن منح الأطباء والصيادلة الموظفين بالحكومة ومستشفيات القطاع العام القرض الشخصي وتفاصيلة هي:

- قيمة القرض تبدأ من 3000 جنيه وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 12 عامًا.

- فوائد القرض تبدأ من 15.5% متناقصة سنويًا للعملاء بضمان تحويل المرتب أو القسط على البنك.

- 50% الحد الأقصى لعبء الدين.

أما عن قرض الأطباء أصحاب العيادات من بنك القاهرة فتتمثل تفاصيلة في التالي:

- قيمة القرض تبدأ من 15000 جنيه وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 72 شهرًا ( 6 سنوات).

- فائدة القرض 19% متناقصة سنويًا.

- 50% نسبة عبء الدين.يتم دفع 2% من قيمة القرض مصاريف إدارية، و2.5% دمغة نسبية.

- تتحدد قيمة التمويل المتاحة للعميل وفقًا لصافي الدخل الشهري وللفترة التي سيتم خلالها السداد.

شروط الحصول على القرض

- الحد الأدنى للدخل 300 جنيه.

- ألا يقل السن عن 21 ولا يزيد عن 60 سنة في نهاية مدة القرض.

- ألا تقل مدة العمل عن 3 أشهر خدمة.

- إقرار جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للأطباء الموظفين.

- الحصول على صورة ترخيص العيادة للأطباء أصحاب العيادات.