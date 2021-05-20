عيادة أسنان وفعل فاضح.. حادثتا تحرش في الجيزة والغربية خلال 24 ساعة

حادثتا تحرش شهدتهما شوارع محافظتي الجيزة والغربية وتحديداً مدينة طنطا، خلال 24 ساعة ماضية، إذ أثارت واقعة تحرش طبيب أسنان بمريضة، لدى زيارتها لعيادته بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة غضبا واسعا.

وكانت قوات الشرطة، ألقت القبض على المتهم، وذلك عقب تلقي بلاغا من المجني عليها، يفيد بتعرضها لواقعة تحرش على يد الطبيب المتهم، وأمرت جهات التحقيق، بحبس طبيب أسنان لمدة 4 أيام احتياطيا، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بموظفة داخل عيادته بمنطقة الطالبية بالجيزة، وكان جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، قررت في وقت لاحق إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بموظفة داخل عيادته الخاصة، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

الجيزة شهدت واقعتي تحرش داخل عيادات الأسنان

واقعة التحرش تلك داخل إحدى عيادات الأسنان، لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبق وأن قضت النيابة العامة بالجيزة في شهر مارس الماضي، بحبس أحد أطباء الأسنان الشهيرين في منطقة الدقي، وذلك عقب اتهامه بهتك عرض 4 رجال بالقوة داخل عيادته، إذ أثار الممثل العباس أبو الحسن القضية، كونه أحد الضحايا المجني عليهم، حيث اعترف طبيب الأسنان المتهم بعد مواجهته بما نسب إليه، وأقرّ بارتكابه الوقائع الأربعة لهتك العرض.

المتهم لاحق الفتاة بسيارته رغم توثيقها للحادث بالتصوير

فيما شهدت مدينة طنطا، واقعة تحرش أخرى، حيث كانت المجني عليها تسير في أحد شوارع المدينة، قبل أن يلاحقها شاب بسيارته، وعندما رفضت استقلال السيارة رفقته، لاحقها وهم المتهم بخلع ملابسه، وحين لاحظ أن الفتاة تصوره، توقف عن فعلته، وظل يطاردها بسيارته.

وكانت المجني عليها، قالت في تحقيقات النيابة العامة، إنّ المتهم ظل يطاردها طوال 20 دقيقة كاملة، ثم اختفى من الشارع، ليعود مرّة أخرى أثناء ممارسته فعل فاضح في محاولة صريحة للتحرش.