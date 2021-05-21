تفاصيل هتك عرض فتاة على يد خطيبها وحبيبها السابق: «صوروها عارية»

مقطع فيديو وصور عارية لفتاة تظهر من خلالها شبه عارية، حيث ينزع شاب ملابسها عنوة عنها، ويظهر آخرون يحيطون بها لتهديدها وفضحها لإقامة علاقة جنسية معهم، كان ذلك هو المشهد الأخير قبل أن تقوم الضحية بالتوجه إلى أحد أقسام الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

المتهمة فوجئت بخطيبها السابق داخل منزل العشيق

بداية الواقعة كانت حينما اتفقت المجنى عليها مع عشيقها المتهم بالذهاب معه لمنزله ولكنها حال دلوفها المنزل فوجئت بوجود خطيبها السابق وصديق آخر داخل المنزل، حيث قام المتهم الأول وصديقه بنزع ملابسها كرها عنها أمام خطيبها، وقاموا جميعا بتصورها وهددوها حال رفضها الانصياع لرغباتهم بنشر تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى والتشهير بسمعتها وإخبار ذويها، حيث تركوها ترحل بعد تسجيل مقطع فيديو لها.

المجنى عليها حاولت حل المشكلة ولكنها فشلت

حالة من الصدمة انتابت المجني عليها لما حدث لها، وخشيت أن يعلم أحد من أقاربها فقررت الصمود لمدة شهرين تحاول بين الحين والآخر أن تتودد للمتهمين لحذف الفيديو والصور العارية التى كانت ترسلها لحبيبها السابق قبل خطبتها من المتهم الثالث، وبعد فسخ الخطوبة، ولكن باءت محاولاتها بالفشل، وهددها المتهم الأول بنشر المقاطع الخاصة بها على مواقع التواصل، لتقرر الضحية ذات الـ17 عاما في النهاية الخروج عن صمتها وتحرير محضر بقسم شرطة دائرة 15 مايو ضد المتهمين لهتكهم عرضها والتشهير بسمعتها.

المجنى عليها ترسل صورها عارية لحبيبها

تم ضبط المتهمين وهم «أحمد.م» 19 سنة، و«م.س» 20 سنة عامل، وبمواجهتهما نفيا واقعة هتك العرض، وأضافا أن المجنى عليها كانت تجمعها بالمتهم الأول علاقة غرامية وكانت ترسل له صورها عارية بمحض إرادتها، واعترفا بتصوير فيديو لها كرها عنها.