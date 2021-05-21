عاجل.. انهيار عقار في الإسكندرية دون وقوع إصابات

انهار في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، العقار رقم 11 من شارع صالح الحكيم متفرع من شارع صفر باشا، بمحافظة الإسكندرية، دون وقوع أي إصابات، بينما نتج عنه تضرر 4 أسر متمثلين في 13 فردا.

كانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا بانهيار العقار رقم 11 شارع صالح الحكيم متفرع من شارع صفر باشا، وعليه أصدرت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، تعليماتها للتحرك تجاه الحالات وهو ما نتج عنه توجه أميرة محمد مدير إدارة الحماية ومريم رفعت مسئول الإغاثة فورا لموقع البلاغ.

وتبين انهيار العقار من الداخل وإخلاء العقار المجاور، حيث تم حصر الأسر المتضررة والمكونة من أربع أسر بواقع 13 فردا، وعليه تم توزيع مساعدة مالية استثنائية بواقع 200 جنيه لكل أسرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي و1000 جنيه تم توزيعها على الأسر الأربعة مقدمة من جمعية الطيبات لتنمية المجتمع.

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، في بيان لها، أنه تم توزيع بطاطين من مخازن المديرية، كما تم توزيع وجبات غذائية من جمعية «أجاويد» الخيرية.