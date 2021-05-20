الليلة بـ50 جنيها.. أرخص مصيف في الإسكندرية بعد فتح الشواطئ

اشتياق كبير ينتاب المواطنون للعودة إلى الرمال الساخنة والمياه الدافئة في البحر الأبيض المتوسط، وبالتحديد على شواطئ الإسكندرية، التي تشهد الفتح مجدداً بعد شهور عديدة من الغلق بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما جاءت قرارات مجلس الوزراء بالنبأ السار، الذي يمتثل في فتح الحدائق والمتنزهات بدءاً من السبت المقبل.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، أرخص طريقة لقضاء ليالي المصيف في الإسكندرية، والتي قد يصل سعر الليلة الواحدة إلى 50 جنيهاً فقط، وذلك عبر الاعتماد على الاشتراك كمجموعة معاً في شقة للإيجار، بالإضافة إلى الاعتماد على شاطئ مجاني.

5 نصائح لقضاء ليلة مصيفية بـ50 جنيهاً بالإسكندرية

- الذهاب إلى منطقة المندرة، حيث يتواجد شاطئ مجاني للدخول وهو شاطئ أنطونيو، الذي يبلغ طوله 230 متر تقريباً، ويتم توفير دورات المياه بالمجان بداخله، بالإضافة إلى توافر شقق مفروشة للإيجار بمختلف الأسعار الممكنة.

- الاشتراك في المصيف كمجموعة تتكون أفرادها من 8 أشخاص، لتقسيم قيمة إيجار الشقة.

- تبدأ أسعار الشقق المفروشة في منطقة المندرة من 400 جنيه في الليلة الواحدة، وتصل إلى 1200 جنيه في الليلة، وفقاً لموقعها وارتفاعها وعدد غرفها والفرش المتواجد بها.

وتواصلت «الوطن» مع أحد السماسرة لمعرفة تفاصيل عن أرخص شقة ممكنة، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه، حيث أوضح أنها تقبع في الطابق التاسع بجوار شيراتون المنتزه، وتتكون من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى ريسبشن وحمام ومطبخ، مع وجود مصعد كهربائي بها، وتبتعد 5 دقائق سيراً على الأقدام عن الشاطئ المجاني.

- في حال كان الاتفاق على تلك الشقة أو مثيلتها في السعر، فإن وجود مجموعة من 8 أفراد يجعل قيمة الفرد 50 جنيهاً فقط في الليلة، وفي ظل انتشار فيروس كورونا، فمن الأفضل أن تكون المجموعة من أسرتين معاً، حتى يكون أفرادها معتادين على الاختلاط الدائم، بدلاً من الاختلاط بأشخاص آخرين.

- تتميز منطقة المندرة برخص أسعار الطعام في الجهة القبلية من القطار عن نظيرتها البحرية، والتي تبعد مسافة 10 دقائق سيراً عن مكان الشاطئ والإقامة، ما يوفر في عملية الصرف الخاص بالطعام.