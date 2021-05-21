عاجل.. بايدن: سنقدم مساعدات فورية وعاجلة لإغاثة غزة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم مساعدات فورية وعاجلة، وإغاثة الشعب في غزة، وإعادة إعمار القطاع.

وأضاف «بايدن»، في كلمة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بثتها قناة إكسترا نيوز الفضائية: «نحن سنبقى بشراكة مع السلطة الفلسطينية وليس حماس، ونريدها ألا تسمح لحماس بمعاودة قصف المدنيين في إسرائيل».

وتابع الرئيس الأمريكي: «أنا اعتقد أن المدنيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية لهم الحق في التمتع بالديمقراطية والسلام، وإدارتي سوف تواصل جهودها إلى ما لا نهاية، وأنا مؤمن أن هناك فرصا للتقدم، وملتزمون بالعمل على هذا».

هذا، وجرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار «متبادل ومتزامن» في قطاع غزة، اعتبارًا من الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة 21 مايو بتوقيت فلسطين.

وستقوم القاهرة بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.