البيتكوين تعاود الارتفاع فوق مستوى 40 ألف دولار

شهدت التعاملات في سوق العملات المشفرة، بعض النشاط خلال تعاملات أمس الخميس، بعد موجة شديدة من التراجعات، لتعاود «البيتكوين»، العملة الرقمية الأشهر في العالم، الارتفاع مرة أخرى، بعد تغريدات «إيلون ماسك» الرئيس الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا».

وسجلت عملة «البيتكوين» ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات الـ24 ساعة الأخيرة، بنحو 3.37%، لتعاود الصعود فوق مستوى 40 ألف دولار مرة أخرى، بعد الخسائر الكبيرة التي سجلتها على مدار الأيام القليلة الماضية، فيما بلغت مكاسبها أكثر من 21% مقارنة مع أدنى سعر سجلته يوم الأربعاء الماضي.

وغرد «ماسك» على صفحته الرسمية على موقع تويتر، قائلا إن «تسلا» لديها أيدي ماسية، وهو ما يعني أن صانع السيارات الكهربائية لن يتخلى عن حصته البالغة نحو 1.5 مليار دولار في البيتكوين.

وتعرض سوق العملات الرقمية إلى موجة من التراجعات، حيث هبطت «البيتكوين» دون مستوى 40 ألف دولار، مع إعلان صادر عن البنك المركزي الصيني قيود جديدة على العملات المشفرة، وتغريدات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية.

وقال بنك الشعب الصيني في إعلانه يوم الأربعاء الماضي، إنه يجب التوقف عن استخدام العملات الرقمية في العمليات التجارية لأنها ليست عملات حقيقية، مطالباً المؤسسات المالية وشركات الدفع بعدم تنفيذ أو إجراء أي معاملات بهذه العملات الافتراضية، حيث إن هذه المعاملات لاتخضع لأي قانون يحميها.

وبلغت خسائر «البيتكوين» على مدار السبعة أيام الماضية أكثر من 25%، لتتراجع عند حدود 30 ألف دولار وهو أدنى مستوى منذ أواخر يناير الماضي، فيما بلغت خسائر القيمة السوقية للبيتكوين نحو 10.14%، متراجعة إلى 708.874 مليار دولار، لتفقد نحو 300 مليار دولار على مدار الـ 24 ساعة الماضية.