تعرف على سعر عملة البيتكوين وكيف يمكن شرائها

خلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت قيمة عملة بيتكوين Bitcoin بصورة غير مسبوقة في تاريخ العملات الرقمية، حيث اقترب سعر العملة من مستوى 40 ألف دولار.

وشهدت هذه العملة خلال الشهورالأخيرة تزايدا ملحوظاً من المتعاملين والمستثمرين واعتبارها ملاذا آمنا للاستثمار خصوصاً فى ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا، لذا نستعرض في السطور التالية كل المعلومات الخاصة بـ "البيتكوين" وسعرها وكيف يمكن شرائها إذا رغبت في ذلك.

ماهي عملة البيتكوين

عملة رقمية مؤمنة عن طريق التشفير، نشأت منذ 12 سنة في عام 2009 من قبل شخص اسمه ساتوشي ناكاموتو ولكن هويته مجهولة، وتم طرح العملة من أجل أن يتم استخدامها في عمليات الدفع التي لا تخضع إلى رقابة من جانب الحكومة، أو إلى رسوم معاملات.

هي عملة رقمية افتراضية لا يوجد لها ورقة أو شئ ملموس أو وجود مادي وإنما هي إلكترونية، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت.

عملة بيتكوين، لا تصدر من قبل أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

ويعتمد عمل العملة والتداول بها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في مختلف دول العالم والتي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.

وهناك العديد من العملات الافتراضية الأخرى، ولكل عملة منها مزاياها وتطبيقاتها الخاصة وهناك منافسون للبيتكوين في شكل الإيثر والبتكوين كاش، بالإضافة إلى الليتكوين والريبل والداش.

كيفية شراء عملة بيتكوين؟

تسمح العديد من الأسواق للأشخاص بشراء أو بيع البيتكوين باستخدام عملات مختلفة.

وتوجد بورصة خاصة للتعامل بتلك العملة تسمى "Coinbase".

هناك عدة طرق لشراء هذه العملة حيث يمكن شراء بيتكوين من خلال العملات الورقية مثل الدولار، إما عن طريق الموقع الرسمي للتجارة عبر "بيتكوين".

ويكون الدفع من خلال الفيزا ويشترط أن يمتلك المستخدم محفظة "بيتكوين"، أو من خلال منصة التداول من نظير إلى نظير "BCH"، أو عن طريق بائع حالي لها وإرسالها إلى المحفظة.

ويبلغ سعر العملة الواحدة من بيتكوين 544 ألف و975 جنيها مصريا.