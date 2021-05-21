أحمد حلمي ينعي سمير غانم: «اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه»

نعى الفنان أحمد حلمي، الفنان الكبير سمير غانم، الذي وافته المنية مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب «حلمي» كلمات مؤثرة في رثاء الفنان الراحل، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: قائلا: «اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه.. صحيح الموت علينا حق.. بس صدمة فراقك كبيرة أوي.. حزن وزعل كبير مخلي الواحد مش قادر يصدق أنك مشيت.. بس متغلاش على اللي خلقك».

واختتم: «الله يرحمك ويحسن إليك.. وفي الجنة ونعيمها يا رب.. ادعو له بالرحمة والمغفرة.. أمانة عليكوا تدعوله».

يذكر أنّ الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس 20 مايو، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«جوليو وروميت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت فرقة ثلاثي أضواء المسرح بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه سمير غانم مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلاً يا دكتور».