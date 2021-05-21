انهيار شقيقة سمير غانم وظهور أخيه بالمستشفى.. فيديو

رصدت عدسات كاميرا جريدة «الوطن»، حرص عدد من الفنانين على إلقاء نظرة الوداع على الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 84 عاما، نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، ومن أبرزهم وفاء عامر وبوسي شلبي وهشام ماجد.

كما رصدت كاميرا «الوطن» انهيار شقيقة الفنان الراحل وظهور أخيه.

يذكر أنّ الفنان سمير غانم، الذي وافته المنية مساء الخميس 20 مايو، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا معًا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها «طبيخ الملايكة» و«جوليو وروميت»، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت فرقة ثلاثي أضواء المسرح بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه سمير غانم مع جورج سيدهم للتمثيل معًا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية «المتزوجون»، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية «أهلاً يا دكتور».